Власть

Мое упущение. Садыр Жапаров прокомментировал отставку мэра города Ош

Президент Кыргызстана прокомментировал свое решение об отставке мэра Оша Женишбека Токторбаева. Садыр Жапаров во время рабочей поездки в южную столицу, общаясь с населением, ответил на вопрос предпринимателя Айдара Бакыева.

По словам местного бизнесмена, Женишбек Токторбаев, занимая должность градоначальника, «нарушил законы», «создал государство в государстве» и «деморализовал государственную власть». Обращения и жалобы представителей малого и среднего бизнеса игнорировались.

Президент признал, что доверил управление городом Женишбеку Токторбаеву.

«Сначала ведь он очень хорошо работал. Я, как и вы, поверил ему, говорил: молодец — сносит незаконные постройки, в том числе у водоканалов. В этом его заслуга есть», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что потом мэр перегнул палку.

По словам главы государства, недавно он заслушал отчет нового главы Оша Жанара Акаева, а также министров строительства, чрезвычайных ситуаций и транспорта.

«Получив информацию, я увидел, что Токторбаев действительно в некоторых вопросах перегнул палку. Перед сносом он должен был переговорить и урегулировать вопрос по спорным моментам», — пояснил Садыр Жапаров.

Жанар Акаев проинформировал его о том, что около 700 жителей южной столицы до сих пор не получили жилье.

«Мы все восстановим. Это наше упущение, в том числе и мое, ведь Токторбаева назначил я, а он, видите, такие неправильные дела проворачивал. Вину мы признаем и решим вопрос», — сказал президент.

Напомним, Женишбек Токторбаев во время своей работы начал массово переносить объекты малого бизнеса на новые места. Предприниматели неоднократно жаловались, что с ними не советовались и игнорировали их жалобы и предложения.

Женишбек Токторбаев запомнился масштабной кампанией по сносу незаконных строений в Оше. Под бульдозер попали торговые павильоны, пристройки, временные сооружения и объекты, размещенные на муниципальной земле без документов. Мэрия активно освобождала тротуары, территории вокруг рынков и участки для общественных нужд.

В феврале глава государства уволил Женишбека Токторбаева.
