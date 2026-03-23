Общество

На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища

Создана межведомственная комиссия по упорядочению кладбищ в охранной зоне музейного комплекса Сулайман-Тоо. Решение принято приказом Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Комиссию возглавил первый заместитель главы ведомства Союзбек Надырбеков. В ее состав вошли представители министерства, мэрии и городского кенеша Оша, МЧС, Духовного управления мусульман Кыргызстана, имам-хатибы, ученые ОшГУ и специалисты музея.

Основная цель — сохранить историко-культурное наследие, улучшить санитарно-экологическое состояние территории, усилить пожарную безопасность и привести внешний вид кладбищ в порядок.

На первом заседании определены ключевые направления работы: улучшение санитарно-экологической ситуации, усиление мер пожарной безопасности, поэтапный демонтаж элементов, не соответствующих требованиям, а также проведение разъяснительной работы с населением.

По итогам разработают комплексный план. Перед началом демонтажа планируется получить фетву Духовного управления мусульман.

Как сообщил Союзбек Надырбеков, проблема состояния кладбищ на Сулайман-Тоо поднимается ежегодно. По его словам, металлические конструкции портят облик территории, а сухая трава нередко становится причиной пожаров.

«Мы провели первое заседание. Обсудили, как поэтапно будем вести работу. Активная фаза начнется в апреле», — отметил он.
