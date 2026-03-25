Реконструкция спустя четверть века. Что изменится на Сулайман-Тоо?

В Оше национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» готовят к масштабной реконструкции. На это в рамках проекта Всемирного банка по развитию туризма выделили около $12 миллионов на грантовой основе.
Стало известно, что для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья запустят гольфкары. Они будут курсировать до центральной парковки музея и до «Водяных ворот» с восточной стороны.
Ремонтные работы продлятся два года, при этом комплекс полностью не закроют для посетителей.
Сегодня в ходе обсуждения проекта мэр Жанарбек Акаев предложил построить вокруг горы велодорожку и тротуар для пешеходов.
По словам Хайрулло Ибайдуллаева, эту инициативу отложили на следующий этап, так как любые изменения на объекте Всемирного наследия должны быть предварительно согласованы с ЮНЕСКО.
Ежегодно комплекс посещают около 300 тысяч туристов, из них около 7 тысяч — иностранцы.
Сулайман-Тоо является главной достопримечательностью Оша, в 2009 году стала первым объектом в стране, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.