Реконструкция спустя четверть века. Что изменится на Сулайман-Тоо?

В Оше национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» готовят к масштабной реконструкции. На это в рамках проекта Всемирного банка по развитию туризма выделили около $12 миллионов на грантовой основе.

Сулайман-Тоо

Как сообщилзаместитель директора комплекса Хайрулло Ибайдуллаев, на выделенные средства отремонтируют основные туристические локации. Полностью обновят дороги, лестницы, ворота, внутренние помещения и фасады музеев. Запланирована реставрация Ак-Медресе, построенного Алымбеком датка. Весь проект разбит на 12 участков, и его реализуют в три этапа.

Стало известно, что для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья запустят гольфкары. Они будут курсировать до центральной парковки музея и до «Водяных ворот» с восточной стороны.

Ремонтные работы продлятся два года, при этом комплекс полностью не закроют для посетителей.

Сегодня в ходе обсуждения проекта мэр Жанарбек Акаев предложил построить вокруг горы велодорожку и тротуар для пешеходов.

По словам Хайрулло Ибайдуллаева, эту инициативу отложили на следующий этап, так как любые изменения на объекте Всемирного наследия должны быть предварительно согласованы с ЮНЕСКО.

Презентация проекта

Напомним, проект реконструкции Сулайман-Тоо инициировали еще в 2019 году, но сроки переносили из-за пандемии и нехватки денег. Последний раз масштабные работы здесь проводили в 2000 году в рамках празднования 3000-летия Оша.

Ежегодно комплекс посещают около 300 тысяч туристов, из них около 7 тысяч — иностранцы.