Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Жестокая война между Россией и Украиной разразилась под некомпетентным руководством Джо Байдена, но президент Трамп полон решимости положить конец этой войне и остановить убийства. Как неоднократно заявлял президент, он всегда будет твердо стоять на страже мира и партнерства, если только это вообще возможно. В мире нет лидера, который был бы так предан предотвращению войн или их прекращению, как президент Дональд Трамп», — сказала она.

Белый дом также заявил, что саммит на Аляске стал возможен потому, что Владимир Путин попросил Дональда Трампа о встрече.

По словам Каролин Левитт, США и Россия обсуждали много возможных мест встречи Путина и Трампа. Она отметила, что Вашингтон считает честью предстоящий визит российского лидера на Аляску.

Цель встречи Трампа с Путиным — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине. Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины.

Трамп заинтересован в обсуждении с Путиным отношений США и России, но хочет посвятить встречу на Аляске в основном Украине. Трамп не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с Россией и призывает Москву и Киев к диалогу, в том числе по гуманитарным темам.

При этом Каралин Левитт воздержалась от ответа на вопрос об «обмене территориями» между Россией и Украиной, заявив, что Трамп обсудит это с Путиным.