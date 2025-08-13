08:53
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа попросил Путин — Белый дом

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Жестокая война между Россией и Украиной разразилась под некомпетентным руководством Джо Байдена, но президент Трамп полон решимости положить конец этой войне и остановить убийства. Как неоднократно заявлял президент, он всегда будет твердо стоять на страже мира и партнерства, если только это вообще возможно. В мире нет лидера, который был бы так предан предотвращению войн или их прекращению, как президент Дональд Трамп», — сказала она.

Белый дом также заявил, что саммит на Аляске стал возможен потому, что Владимир Путин попросил Дональда Трампа о встрече.

Читайте по теме
Зеленский готов согласиться отдать РФ уже подконтрольные Москве территории — СМИ

По словам Каролин Левитт, США и Россия обсуждали много возможных мест встречи Путина и Трампа. Она отметила, что Вашингтон считает честью предстоящий визит российского лидера на Аляску.

Цель встречи Трампа с Путиным — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине. Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины.

Трамп заинтересован в обсуждении с Путиным отношений США и России, но хочет посвятить встречу на Аляске в основном Украине. Трамп не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с Россией и призывает Москву и Киев к диалогу, в том числе по гуманитарным темам.

При этом Каралин Левитт воздержалась от ответа на вопрос об «обмене территориями» между Россией и Украиной, заявив, что Трамп обсудит это с Путиным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339379/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленский готов согласиться отдать РФ уже подконтрольные Москве территории — СМИ
Встреча на Аляске. Трамп дважды оговорился, заявив прессе, что едет в Россию
Визит Уиткоффа в Москву: Владимир Путин позвонил Садыру Жапарову
Путин проинформировал о встрече с Уиткоффом и президента Таджикистана
Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили
Встреча Путина и Трампа. Лидеры ЕС на экстренном саммите озвучили свое видение
Больше половины украинцев выступают за переговоры о скорейшем завершении войны
О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии
Неожиданно. Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
13 августа, среда
08:39
Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа попросил Путин — Белый дом Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа по...
08:22
Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев
08:10
Он сделал это! Кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил вершину К2
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 августа, вторник
23:37
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
23:08
Таласский ЦОВП намерен приобрести новый цифровой рентген-аппарат
22:23
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
21:43
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива