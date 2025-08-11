13:28
В Кыргызстане меняют правила по государственному языку

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу применения государственного языка», который принят Жогорку Кенешем 25 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Документ направлен на приведение норм ряда законов и Кодекса о правонарушениях в полное соответствие с конституционным Законом «О государственном языке». В частности, он усиливает обязательность использования кыргызского языка в официальных документах, рекламных материалах, на картах и в коммуникациях государственных и частных учреждений.

Теперь все официальные процессы — от работы правоохранительных органов и национальной безопасности до нотариальных действий и банковского обслуживания — должны осуществляться с применением государственного языка. Кроме того, закон усиливает требования к использованию кыргызского языка в сферах миграции, телевидения и радиовещания, а также в избирательных процедурах.

Изменения также касаются обязательного применения кыргызских наименований на официальных картах, указателях и в документах.
