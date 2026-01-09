Виктория Кринвальд — немка по национальности, 17 лет живет в Кыргызстане и преподает кыргызский язык по личной методике. Сейчас она учится на факультете кыргызской филологии и продолжает работать над собственной программой.

Виктория рассказала 24.kg, что поможет быстрее овладеть госязыком.

Фото 24.kg. Виктория Кринвальд

— Я родилась в Казахстане и до пятого класса училась в казахской школе. Соседи, друзья — вся среда способствовала тому, что я быстро заговорила на казахском, который схож с кыргызским.

В Кыргызстан мы переехали, когда мне было 10 лет, конечно, не обходилось вначале без сложностей, иногда я путала эти два языка, но со временем все получилось.

Мне относительно легко давалось изучение и английского. В 17-18 лет я начала преподавать этот язык детям, а спустя некоторое время подумала, не попробовать ли репетиторство по кыргызскому. Дала объявление, появились первые ученики, начала обучать их по школьным учебникам. Мы выполняли банальные домашние задания, учили слова, переводили тексты. Я постепенно набиралась опыта.

Сейчас учусь на филолога кыргызского языка на заочном отделении. Хочу не просто получить диплом, а углубиться в эту сферу.

Фото Виктория Кринвальд

— Я стараюсь сравнить русский и кыргызский и простым языком донести до своих студентов. Представляю себя на их месте, думаю, как бы я хотела, чтобы мне объяснили язык.

В русском языке есть предлоги, например, «без». В кыргызском как такового отдельного предлога нет, но есть аффикс, окончание, которое может передать это значение — «сыз». Допустим, я хочу сказать: «чай без сахара», на кыргызском это будет звучать «чай кантсыз».

Если честно, не думала, что когда-нибудь создам свое пособие, тем не менее у меня постоянно возникала «картинка» в голове, я делала заметки на будущее. Так появился на свет мой учебник. В нем есть отдельные таблицы глаголов, прилагательных и так далее. В своей методике стараюсь рассказывать все простым языком, давая самые банальные, простые сравнения, чтобы у студентов не возникало больших трудностей, потому что любой язык — это своего рода сложность.

Но для меня лично кыргызский язык сплошная логика — есть понятные формулы, структура, которые можно запомнить на первом уроке. Я стараюсь обучать не фразам, а развить логику, чтобы в дальнейшем студент сам мог формулировать предложения. Мне кажется, когда начинаешь изучать язык именно с конструкции, углубляешься в логику, тебе самому становится намного интереснее.

— Многим детям нужна помощь именно с домашними заданиями. Особенно такой запрос был во время пандемии коронавируса. Многие родители, помню, звонили в слезах, говорили, что дети получают сплошные двойки, что негативно отражается на общей успеваемости.

Первое время я работала над выполнением домашних работ, у меня были готовые шаблоны, но понимала, что большого толку и пользы ребенку от этого нет.

Так возникла идея открыть Telegram-канал, начала там выкладывать различные слова, простые фразы, проводить викторины и тесты. И активность наблюдалась именно со стороны взрослых. Я поняла, что они обучатся сами, а потом, соответственно, объяснят детям.

Со взрослой аудиторией мне интереснее работать. Они оставляют комментарии, отзывы по урокам, задают вопросы. В поисках ответов я углубляюсь в тему, чтобы понять всю суть, появляются новые идеи. Взрослые больше мотивированы в изучении языка, понимают, зачем им это нужно.

Фото Виктория Кринвальд на уроке

— Приходят абсолютно разные люди. При этом от многих я слышу, что они приходят не потому, что должны знать язык, или столкнулись с какими-то требованиями на работе. Они просто поняли, что язык можно выучить, если понять структуру и логику. Кто-то живет в Кыргызстане 40-50 лет и тоже решил освоить язык, потому что захотелось.

Читайте по теме Уровни владения госязыком утвердили в Кыргызстане

— Что мешает обычно людям «заговорить» — страх, стеснение, еще что-то?

— У каждого свои объяснения. Может, просто не хотелось, или не задумывались об этом раньше, или действительно стеснялись.

Бывает, спрашиваешь что-то у продавца на базаре на кыргызском, а он может посмеяться. Но это не из-за твоих ошибок или акцента, просто для кыргызов это необычно звучит. Я тоже сталкивалась с такими ситуациями. Например, прошу на кыргызском водителя остановиться на остановке. Он посмеется, но обязательно похвалит за то, что знаешь язык.

Поэтому точно могу сказать: не стоит стесняться, надо практиковать больше. В допускаемых ошибках ничего страшного нет, все так учат иностранные языки. А если кто-то посмеялся, улыбнитесь в ответ.

— Сколько времени нужно, чтобы заговорить хотя бы на бытовом уровне?

— Изучение любого языка требует силы, времени, усидчивости.

На курсы студент, допустим, ходит три раза в неделю по часу. Этого мало, конечно. Если изучать такими темпами, понадобится год и больше, чтобы заговорить на бытовом уровне. Но если человек, помимо моих уроков, занимается дополнительно — читает литературу, смотрит фильмы, слушает песни, практикует (говорит на базаре, в транспорте, аптеке) — процесс ускорится.

Особенно советую слушать песни. Я сама через это прошла — буквально влюблена в кыргызскую эстраду. Кыргызский в песнях звучит по-другому — очень красиво.

Читайте по теме Любовь к языку — любовь к государству. Как нацкомиссия развивает кыргызский язык

Многие, выходя с моих уроков, через месяц-два начинают обращать внимание на вывески по городу, слышать какие-то знакомые слова, потом углубляются в процесс, а, значит, скоро заговорят. Конечно, успех зависит от индивидуальных способностей и памяти.

У нас есть разговорный клуб для тех, кто хочет больше практиковаться. Здесь мы помогаем раскрыться, заговорить, убрать стеснение, смущение.

Я преподаю не одна, в команде несколько преподавателей, в том числе моя сестра. Все они работают по моей методике.

— Вы запускали бесплатные курсы кыргызского. Что с проектом?

— Бесплатные курсы я вела в течение года, у меня было три группы, ездила в три разные точки города. Работала с удовольствием, свободных мест не было. У меня и сейчас есть тот энтузиазм, просто возможностей не так много. Как у любого взрослого человека, есть различные обстоятельства, заботы, семья, дети, быт, которым тоже нужно уделять время. Поэтому поставила проект на паузу, но я веду бесплатный Telegram-канал, где стараюсь давать много полезной информации.

Фото Виктория Кринвальд

— Тут все индивидуально, смотря, какой запрос у человека. Возможно, ему достаточно пройти два-три курса. Чем интереснее ты ведешь занятие, тем у человека больше мотивации не пропускать уроки.

На самом деле язык выучить можно, кыргызский логичный, сингармоничный, имеет четкие структуры и формулы. И это понимание удерживает человека на курсах.

Пенсионеры, например, приходят на курсы для общения, совмещают полезное с интересным. Для них курсы — отдушина, они помогают отвлечься им от быта и с интересом провести время в обществе.