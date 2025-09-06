В ЦИК обсудили порядок проверки знания госязыка кандидатами в депутаты

Фото ЦИКа. В ЦИК обсудили порядок проверки знания госъязыка кандидатами в депутаты

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики прошло совещание по вопросам владения кандидатами государственным языком.

Во встрече приняли участие заместитель председателя ЦИК Айдана Жупуева, председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР Мелис Мураталиев, представители государственного учреждения «Кыргызтест» и сотрудники аппарата ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе комиссии, обсуждались механизмы проверки уровня владения кыргызским языком кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша в соответствии с конституционным законом «О внесении изменений в некоторые конституционные законодательные акты КР по вопросам применения государственного языка».

Особое внимание уделили вопросам обмена информацией через онлайн-базы и электронные системы между ЦИК и «Кыргызтестом», а также техническим и кадровым возможностям при большом числе кандидатов. Рассматривались варианты автоматизации процедуры: онлайн-тесты, распределение графиков и выезды специалистов в регионы.

Кроме того, стороны обсудили меры по защите сертификатов о знании государственного языка от подделок, порядок проверки их подлинности и сроки повторной сдачи экзамена в случае неудовлетворительного результата.