11:38
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть

Предстоящие выборы. Проверять кандидатов в депутаты на знание госязыка не будут

На предстоящих парламентских выборах проверка кандидатов в депутаты на знание государственного языка проводиться не будет. Об этом, выступая на втором Кыргызско-Российском образовательном форуме, заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, принятый ранее закон о государственном языке вызвал в обществе активные обсуждения и неоднозначную реакцию, поскольку требовал от государственных служащих, в том числе депутатов, владения кыргызским языком на уровне не ниже А2.

Эдиль Байсалов напомнил, что еще весной этого года заявлял о возможности отсрочки введения данного требования на несколько лет, чтобы дать время для более плавного и справедливого перехода, а также для подготовки необходимых условий и ресурсов.

Напомним, сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутаты рассмотрят вопрос о самороспуске.

Согласно действующей Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 нардепов, и только по инициативе 1/3 от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре 2025 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/344528/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату
В ЦИК обсудили порядок проверки знания госязыка кандидатами в депутаты
Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей
В Кыргызстане меняют правила по государственному языку
В детских садах Бишкека работают по билингвальному обучению
Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке
Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку
Вице-спикер депутату Жогорку Кенеша: Вы выступаете против кыргызского языка
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
23 сентября, вторник
11:31
В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан» В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой...
11:23
Предстоящие выборы. Проверять кандидатов в депутаты на знание госязыка не будут
11:14
Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно прозрачно, считает депутат
11:05
Возвращение института рецидива. Законопроект одобрен в первом чтении
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября