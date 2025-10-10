В Бишкеке демонтируют рекламные вывески, нарушающие закон о госязыке

В Бишкеке демонтируют уличные аншлаги и рекламные конструкции, установленные самовольно и не соответствующие нормам государственного языка, а также требованиям утвержденного дизайн-кода. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, уличные аншлаги должны изготавливаться по утвержденному эскизу — белого цвета с синими надписями и обозначениями.

«В последнее время зафиксированы случаи, когда отдельные частные лица и домовладельцы самовольно, без согласования с компетентными органами, устанавливают аншлаги с ошибками, нарушающими нормы государственного языка, а также не соответствующие требованиям утвержденного дизайн-кода. В связи с этим районные администрации, муниципальные территориальные управления и квартальные комитеты проводят проверки и рейды», — говорится в сообщении.

Муниципалитет призывает горожан соблюдать требования законодательства и напоминает, что в соответствии с конституционным Законом «О государственном языке» названия улиц должны указываться исключительно на кыргызском.

Все уличные аншлаги должны быть установлены в строгом соответствии с утвержденным дизайн-кодом и нормами государственного языка.