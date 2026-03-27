Происшествия

Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова на 200 тысяч сомов

В Свердловском районном суде Бишкека 27 марта завершились прения сторон по делу блогера Айтилека Орозбекова. Прокуратура просит назначить ему штраф в размере 200 тысяч сомов.

Как пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Жаныша Баракова, следующее заседание назначено на 1 апреля — в этот день суд должен вынести решение.

Напомним, поводом для разбирательства стало видео, опубликованное блогером в мае 2025 года. В нем он заявил, что в одной из кофеен «Куликов» отказались обслуживать клиента на кыргызском языке, после чего сам потребовал обслуживания на государственном языке. В конце ролика он призвал не посещать заведение.

После этого ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по статье о разжигании межнациональной вражды. Орозбеков был задержан 6 мая, позднее его отпустили под домашний арест.

Дело поступило в суд в июне 2025 года. При этом компания «Куликов» ранее ходатайствовала об ужесточении меры пресечения.

Ситуация получила широкий общественный резонанс в январе 2026 года. В соцсетях часть пользователей объявила бойкот компании, другие выступили в ее поддержку.

Позднее стороны примирились, и кондитерский дом «Куликов» отозвал иск. Однако уголовное дело не прекращено — суд должен вынести итоговый приговор.
