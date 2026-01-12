ОРТ-2025. Лишь 1,7 процента абитуриентов знают госязык на уровне ниже среднего

В прошлом году тест по государственному языку в рамках Общереспубликанского тестирования сдали 57 тысяч 305 абитуриентов. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) по итогам ОРТ.

По его данным, результаты оказались следующими:

23,8 процента абитуриентов владеют госязыком на высоком уровне;

52,6 процента ‒ на уровне выше среднего;

21,9 процента ‒ на среднем уровне;

1,7 процента ‒ на уровне ниже среднего.

Из общего числа зачисленных на грантовую форму обучения в 2025-м 46 процентов составляют абитуриенты, владеющие государственным языком на высоком уровне, 44 процента ‒ на уровне выше среднего, 9 процентов — на среднем уровне и 1 процент ‒ на уровне ниже среднего.

Из общего числа зачисленных на контрактную форму обучения в прошлом году 30 процентов составляют абитуриенты, владеющие кыргызским языком на высоком уровне, 52 процента ‒ на уровне выше среднего, 16 процентов — на среднем уровне, 2 процента — на уровне ниже среднего.

Напомним, тест по государственному языку обязателен для всех абитуриентов, желающих обучаться в вузах нашей страны, и позволяет определить уровень знания кыргызского.

Тест включает 50 вопросов. При выборе текстов учитываются возраст участников тестирования и лексический минимум, соответствующий программе для учащихся школ с кыргызским и русским языками обучения.

Согласно решению Министерства образования и науки, в 2024 и 2025 годах результаты теста по госязыку не влияли на результаты конкурса при зачислении в вузы КР.

Однако результаты основного и предметных тестов (сертификат ОРТ) не выдаются без сдачи теста по кыргызскому.