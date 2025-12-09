15:09
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Общество

Программу развития госязыка до 2028 года подготовили в Кыргызстане

Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике разработала проект Программы развития госязыка в Кыргызской Республике на 2026-2028 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В проекте программы определены следующие приоритетные направления:

  • активное продвижение кыргызского языка в государственном управлении;
  • развитие госязыка в образовании и науке;
  • развитие госязыка в общественно-культурном и медийном пространстве.

«Приоритетные направления предусматривают решение основных задач: достижение полномасштабного и широкого применения госязыка во всех сферах общественной жизни республики; усиление функциональных возможностей и обогащение информационно-образовательных ресурсов кыргызского языка; совершенствование и стандартизация учебно-методических основ обучения кыргызскому как профессиональному языку; создание и развитие инфраструктуры по обучению госязыку; повышение уровня языковой культуры населения», — говорится в справке-обосновании.

Читайте по теме
Любовь к языку — любовь к государству. Как нацкомиссия развивает кыргызский язык
Предлагаемая программа будет реализовываться совместно с государственными и органами местного самоуправления, общественными организациями и частным сектором.

По мнению чиновников, реализация программы позволит:

  • повысить уровень использования госязыка в делопроизводстве до 90 процентов;
  • обеспечить доступность и качество обучения кыргызскому;
  • увеличить кыргызскоязычный контент в медиа и интернете;
  • усилить роль госязыка как ключевого элемента гражданской идентичности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353943/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Национальную программу «Саламат жүрөк» утвердил президент
В Бишкеке демонтируют рекламные вывески, нарушающие закон о госязыке
Предстоящие выборы. Проверять кандидатов в депутаты на знание госязыка не будут
В ЦИК обсудили порядок проверки знания госязыка кандидатами в депутаты
В Кыргызстане меняют правила по государственному языку
В детских садах Бишкека работают по билингвальному обучению
Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке
Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку
Вице-спикер депутату Жогорку Кенеша: Вы выступаете против кыргызского языка
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
14:54
ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17 ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на вы...
14:51
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов
14:43
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана
14:33
Программу развития госязыка до 2028 года подготовили в Кыргызстане
14:21
Кибермошенники выманили почти миллион сомов: задержан 19-летний дроппер