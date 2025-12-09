Программу развития госязыка до 2028 года подготовили в Кыргызстане

Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике разработала проект Программы развития госязыка в Кыргызской Республике на 2026-2028 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В проекте программы определены следующие приоритетные направления:

активное продвижение кыргызского языка в государственном управлении;

развитие госязыка в образовании и науке;

развитие госязыка в общественно-культурном и медийном пространстве.

«Приоритетные направления предусматривают решение основных задач: достижение полномасштабного и широкого применения госязыка во всех сферах общественной жизни республики; усиление функциональных возможностей и обогащение информационно-образовательных ресурсов кыргызского языка; совершенствование и стандартизация учебно-методических основ обучения кыргызскому как профессиональному языку; создание и развитие инфраструктуры по обучению госязыку; повышение уровня языковой культуры населения», — говорится в справке-обосновании.

Читайте по теме Любовь к языку — любовь к государству. Как нацкомиссия развивает кыргызский язык

Предлагаемая программа будет реализовываться совместно с государственными и органами местного самоуправления, общественными организациями и частным сектором.

По мнению чиновников, реализация программы позволит: