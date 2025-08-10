Визит Уиткоффа в Москву: Владимир Путин позвонил Садыру Жапарову

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора глава Российской Федерации рассказал лидеру Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году Киргизская Республика является председателем», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Он поделился информацией о своей встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР, Индии и Таджикистана.

Сегодня Владимир Зеленский позвонил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Напомним, прямые переговоры лидеров США и РФ по ситуации вокруг Украины пройдут на Аляске 15 августа.