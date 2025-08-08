17:29
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, лидер России позвонил главе Казахстана, «чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом».

«Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.

Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее лидер РФ также рассказал о беседе со спецпосланником главы Белого дома президенту Узбекистана. Как отмечала пресс-служба Кремля, Шавкат Мирзиеев выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Напомним, 6 августа спецпосланник главы Белого дома в пятый раз посетил Москву и встретился с президентом РФ. Беседа длилась три часа. Стороны обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, и вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить, более существенным», — прокомментировал позже помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
