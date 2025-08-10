Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Акорда.

Уточняется, что в ходе беседы были обсуждены перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он отметил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.

В частности, президент напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости «худой мир лучше доброй ссоры», — говорится в сообщении.

Глава РК подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Он поделился информацией о своей встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии.

Напомним, прямые переговоры президентов США и РФ по ситуации вокруг Украины пройдут на Аляске 15 августа.