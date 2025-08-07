Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев просит президента Садыра Жапарова приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар» и создать рабочую группу. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Депутат отметил, что некоторые граждане построили дома в 1990 годах и проживают в этом населенном пункте долгие годы. Они недовольны тем, что до этого власти не проводили разъяснительную работу. В результатате усиливается протест против демонтажа объектов.

«Для того, чтобы решить вопрос открыто и справедливо, считаю, нужно создать специальную рабочую группу, куда войдут представители власти, соответствующих органов и граждане. Помимо этого важно временно приостановить снос и организовать разъяснительную работу», — написал Дастан Бекешев.

Фото Дастана Бекешева. Обращение к президенту

Напомним, 5 августа в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека начали сносить заборы и дома жителей контура № 172, который расположен близ пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского.

По данным мэра Айбека Джунушалиева, в новостройке есть 209 завершенных жилых домов и 85 построенных фундаментов, 78 незавершенных строений и 13 объектов предпринимательства — СТО, цех, магазины. Все они подлежат сносу.

Градоначальник попросил жителей жилмассива «Кок-Жар», кто построил свои дома незаконно, привести земли в первоначальное состояние.