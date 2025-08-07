08:31
Власть

Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с композиторами

Государственный секретарь и председатель межведомственной комиссии по отбору лучших проектов новой редакции текста и музыки Государственного гимна Кыргызской Республики Марат Иманкулов провел встречу с композиторами и музыкальными деятелями страны.

Представлена информация о конкурсе по созданию музыкального произведения на избранные пять лучших проектов новой редакции текста, отобранных по итогам первого этапа. Отмечено, что принять участие могут композиторы, музыканты, певцы, а также музыкально-творческие коллективы, студии, союзы и другие организации в составе не более пяти человек.

К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить:

  • запись музыки в виде видеозаписи либо аудиозаписи на USB-флеш-накопителе, исполнение произведения в вокальном и инструментальном варианте: голос/хор с сопровождением музыкального инструмента или голос/хор с сопровождением оркестра;
  • нотную запись музыки (партитура) проекта гимна на бумажном носителе;
  • текст проекта гимна на бумажном носителе;
  • согласие на обработку персональных данных каждого автора.

Напомним, что идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. Межведомственную комиссию по отбору гимна создали в декабре. С 7 февраля по 20 марта она зарегистрировала 285 проектов, но по итогам рассмотрения заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338750/
просмотров: 181
