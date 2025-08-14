11:03
Общество

Отбор музыки для нового гимна Кыргызстана будет продолжаться до 8 сентября

Принимаются проекты музыкальных произведений, написанных на пять лучших текстов, отобранных межведомственной комиссией по отбору лучших проектов новой редакции текста и музыки Государственного гимна Кыргызской Республики. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, прием проектов музыкальных произведений является вторым этапом конкурса.

На второй этап конкурса допускаются композиторы, музыканты, певцы, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации в составе не более пяти человек) с музыкальными произведениями, написанными на тексты, отобранные на первом этапе конкурса.

На конкурс могут быть представлены как новые, так и ранее исполненные и опубликованные музыкальные произведения с сохранением авторских прав в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах». Каждый участник второго этапа конкурса может представить один или несколько вариантов музыки проекта государственного гимна.

Проект гимна должен состоять не более чем из трех куплетов и одного припева и длиться не более 4 минут. Краткая версия проекта гимна для инструментального исполнения не должна превышать 3 минут.

Бумажный вариант заявки вместе с прилагаемыми материалами и конкурсными проектами направляется до 8 сентября.
