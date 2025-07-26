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Общество

Комиссия отобрала пять проектов текстов нового гимна Кыргызстана

Межведомственная комиссия отобрала пять проектов текстов нового гимна Кыргызстана. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил государственный секретарь Марат Иманкулов.

Как отмечается, отобранные варианты набрали наибольшее количество баллов по критериям первого этапа конкурса. С 16 июня по 17 июля на него в письменной форме и по электронной почте поступило 132 проекта от 79 граждан.

В целях обеспечения прозрачности конкурса проекты комиссия рассматривала под специальными шифрами, без указания имен авторов.

Вскоре объявят повторный конкурс на создание музыкального произведения по отобранным пяти текстам новой редакции гимна.

Идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. Межведомственную комиссию по отбору гимна создали в декабре. С 7 февраля по 20 марта она зарегистрировала 285 проектов, но по итогам рассмотрения заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337598/
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