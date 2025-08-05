Президент подписал закон об усилении радиационной безопасности в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики».
Теперь органы власти смогут лучше контролировать использование, хранение и перевозку радиоактивных веществ и отходов. В законе уточнены обязанности государственных органов по предупреждению и ликвидации радиационных аварий, а также по информированию населения о радиационной обстановке.
Радиологический контроль будет усилен на государственных границах, а органы внутренних дел и чрезвычайных ситуаций получат новые полномочия для защиты людей в случае аварий.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.