Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире

Природный радиационный фон остается главным источником облучения населения во всем мире. Об этом говорится в новом научном докладе Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН).

Согласно документу, природные источники ионизирующего излучения — включая радон и торон, космические лучи, а также естественные радиоактивные вещества в почве и продуктах питания — обеспечивают подавляющую часть дозы облучения, которую получает население. Вклад источников антропогенного происхождения, как правило, значительно ниже, за исключением редких случаев крупных ядерных или радиационных аварий.

Как отмечается, доклад основан на данных глобального исследования по облучению населения и анализе научной литературы за период с 2007 по 2022 год.

По оценке комитета, среднемировая годовая эффективная доза облучения от природных источников составляет около 3,0 миллизиверта. Наибольший вклад вносит вдыхание радона, торона и продуктов их распада — примерно 1,8 миллизиверта в год. Далее следуют поступление естественных радионуклидов с пищей и водой, внешнее облучение от радионуклидов земной коры и космическое излучение.

Новый показатель оказался выше ранее опубликованной в 2008 году среднемировой оценки в 2,4 миллизиверта. Однако в НКДАР ООН подчеркивают, что рост связан с улучшением доступности данных и совершенствованием методологии, а не с реальным увеличением уровня радиации в окружающей среде.

В докладе отмечается, что вклад техногенных источников (включая медицинское, промышленное, научное и бытовое применение радиационных технологий) в условиях нормальной эксплуатации обычно составляет лишь несколько микрозивертов в год.

Дозы облучения населения, проживающего вблизи атомных электростанций, также остаются очень низкими и, как правило, не превышают нескольких десятков микрозивертов в год.

Уточняется также, что воздействие радиации на территориях бывших ядерных испытаний значительно снизилось. Если сразу после проведения испытаний уровни облучения были высокими, то сегодня на полигонах в Нью-Мексико, на Маршалловых островах, Муруроа и Фангатауфа, а также в Семипалатинске годовые дозы, как правило, значительно ниже естественного фона.

Уровни облучения населения, связанные с авариями на Чернобыльской АЭС и станции в Фукусиме, продолжают снижаться благодаря радиоактивному распаду, природным процессам и мерам по дезактивации. В настоящее время годовые дозы в районах вокруг Чернобыля варьируются от десятков микрозивертов до нескольких миллизивертов, а в неэвакуированных муниципалитетах вблизи Фукусимы — от нескольких микрозивертов до примерно 0,3 мЗв.

Доклад НКДАР ООН призван предоставить правительствам и международным организациям обновленные научные данные для разработки политики в области радиационной защиты и охраны здоровья населения.
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
