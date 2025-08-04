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Власть

Пожизненный запрет на въезд в Россию для мигрантов рассмотрят в Госдуме

Пожизненный запрет на въезд в Россию для мигрантов рассмотрят в Государственной думе. Законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления, внесен на рассмотрение депутатов. Документ подготовил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива направлена на усиление национальной безопасности и защиту прав граждан Российской Федерации. В частности, предлагается ввести пожизненный запрет на въезд на территорию России для иностранцев и лиц без гражданства, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений как в РФ, так и за ее пределами.

Инициатор пояснил, что предлагаемые изменения позволят снизить риск повторного совершения особо тяжких преступлений на территории страны. По его мнению, введение бессрочного запрета на въезд создаст надежный правовой барьер для мигрантов, представляющих потенциальную угрозу для безопасности российских граждан. Запрет будет применяться вне зависимости от факта снятия или погашения судимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338405/
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