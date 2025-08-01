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Власть

ЕЭК внесет изменения в правила проведения фармацевтических инспекций

Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием первого зампреда кабмина Данияра Амангельдиева в режиме видеоконференцсвязи.

По данным пресс-службы кабмина, Совет ЕЭК принял решение внести изменения в правила проведения фармацевтических инспекций в сфере обращения лекарственных средств.

Решение принято с целью гармонизации подходов к процедурам проведения инспекции испытательных центров на соответствие требованиям правил лабораторной практики на таможенной территории ЕАЭС и позволит не допускать в обращение лекарственные препараты, которые могут представлять опасность для здоровья населения.

Также принято решение снизить ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении эфиров целлюлозы и сульфидов натрия.

Снижение ставки ввозной таможенной пошлины направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности государств-членов ЕАЭС.

Утвержден отчет о ходе исполнения плана мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка по итогам проведенной работы комиссии и регуляторами финансового рынка государств-членов ЕАЭС в банковском, страховом секторе и в сфере рынка ценных бумаг.

Решением Совета ЕЭК утвержден порядок формирования и ведения реестра химических веществ и смесей ЕАЭС в целях проведения оценки соответствия химической продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза, требованиям технического регламента.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии также утвердили порядок рассмотрения комиссией обращения государств-членов ЕАЭС об обоснованности мер, принятых органом государственного контроля (надзора) другого государства-члена в отношении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза.

Этот порядок направлен на урегулирование разногласий государств-членов, возникающих между органами государственного контроля (надзора) государств — членов ЕАЭС, в отношении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338283/
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