Президент Кыргызстана принял главу МИД Узбекистана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова в Чолпон-Ате.

В ходе встречи рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан.

Глава государства подчеркнул, что братские народы веками объединены общей историей, культурной близостью и общими ценностями. В данном контексте он отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства РУз — еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.

Бахтиер Саидов, в свою очередь, передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Фото АП КР. Садыр Жапаров и Бахтиер Саидов

Министр иностранных дел РУз также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.

В завершение Садыр Жапаров передал теплые слова приветствия лидеру Узбекистана и пожелал министру иностранных дел республики больших успехов в его ответственной государственной деятельности.