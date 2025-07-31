14:33
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Власть

Президент Кыргызстана принял главу МИД Узбекистана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова в Чолпон-Ате.

В ходе встречи рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан.

Глава государства подчеркнул, что братские народы веками объединены общей историей, культурной близостью и общими ценностями. В данном контексте он отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства РУз — еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.

Бахтиер Саидов, в свою очередь, передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

АП КР
Фото АП КР. Садыр Жапаров и Бахтиер Саидов

Министр иностранных дел РУз также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.

В завершение Садыр Жапаров передал теплые слова приветствия лидеру Узбекистана и пожелал министру иностранных дел республики больших успехов в его ответственной государственной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338105/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в Чолпон-Ате
Супруга Даниэля Ажиева записала эмоциональное видеообращение к властям
В Кыргызстане принят новый закон о международных договорах
Новый Земельный кодекс КР. Как изменились правила и на что обратить внимание
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией
В Кыргызстан прибыла делегация представителей СМИ Таджикистана
Садыр Жапаров поздравил с днем рождения Шавката Мирзиеева
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Кыргызстан и Монголия выходят на уровень всеобъемлющего партнерства
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане хотят увеличить штрафы за&nbsp;незаконное использование беспилотников В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
В&nbsp;Кыргызстане вводится временная госмонополия на&nbsp;международный интернет В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет
В&nbsp;Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на&nbsp;новый гимн В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн
Никаких ОПГ. В&nbsp;Кыргызстане восстановят институт рецидива и&nbsp;ужесточат наказание Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием платежей по&nbsp;QR для&nbsp;ИП без комиссии O!Business — прием платежей по QR для ИП без комиссии
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
31 июля, четверг
14:18
Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в новом комплексе Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в но...
14:15
Юный таэквондист Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате в Малайзии
13:50
Президент Кыргызстана принял главу МИД Узбекистана
13:48
Кыргызстан завоевал 38 медалей на чемпионате мира в Испании по таэквондо ITF
13:42
После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка