Кыргызстан ратифицировал протокол об ускорении переброски войск ОДКБ

Президент Кыргызстана подписал ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве стран Организации Договора о коллективной безопасности. Документ направлен на повышение оперативности и эффективности совместных действий в рамках ОДКБ, сообщила пресс-служба главы государства.

Протокол, подписанный 28 ноября 2024 года в Астане, вносит изменения в Соглашение о сотрудничестве стран организации от 15 сентября 2015-го. Его основная цель — «значительно повысить уровень оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, продукции военного назначения, а также личного состава».

«Это особенно важно для ситуаций, требующих незамедлительных мер при выполнении формированиями своих задач. Протокол также призван обеспечить более четкое правовое регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением таких перевозок, в том числе при участии данных формирований в совместных учениях и внезапных проверках», — говорится в законе о ратификации протокола.

Одобрение документа КР «подчеркивает приверженность страны обязательствам в рамках ОДКБ и стремление к укреплению коллективной безопасности и обороноспособности».

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть государств — Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила свое участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.