ООН приняла резолюцию Таджикистана о роли ИИ в развитии Центральной Азии

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Документ инициировал Таджикистан.

Фото МИД Таджикистана

По данным МИД республики, резолюция, принятая единогласно, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования ИИ, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями ИИ на региональном и национальном уровнях.

В документе также обозначены ключевые механизмы использования технологий искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого развития в Центральной Азии.

Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание регионального центра искусственного интеллекта в Душанбе для координации совместных программ внедрения ИИ в Центральной Азии.

Инициаторы считают, что это будет содействовать созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем ИИ, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира.