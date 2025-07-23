16:19
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев провел встречу с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, главная тема встречи — пребывание граждан КР в РФ, в частности, вопросы, связанные с трудовой миграцией и легализацией статуса.

Особое внимание стороны уделили предвыездной подготовке трудовых мигрантов. Кыргызстан предложил организовать ключевые процедуры — фотографирование, дактилоскопию и медицинское освидетельствование — на территории республики до отъезда граждан в Россию.

Обсуждалась реализация механизма легализации миграционного статуса граждан КР, включенных в Реестр контролируемых лиц Российской Федерации.

Кыргызская сторона предложила открыть дополнительные окна приема документов в миграционных центрах и территориальных подразделениях МВД РФ. Это крайне важно, учитывая значительный рост количества обращений и образовавшиеся очереди.

Подчеркнута необходимость установления прямого служебного взаимодействия между консульскими должностными лицами КР и руководством российских подразделений для оперативного решения возникающих на местах вопросов.

Читайте по теме
Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов

Обсуждены вопросы миграционного учета по месту фактического проживания граждан, а также обязательного тестирования на уровень владения русским языком детей граждан Кыргызстана при поступлении в школы. Предложено рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в КР.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу и дальнейшей координации усилий, направленных на облегчение пребывания граждан Кыргызстана в России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337252/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов
Госдума приняла законопроект о новых пошлинах для мигрантов и автовладельцев
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Только 3 процента россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ
Схему с фиктивной пропиской мигрантов, в том числе кыргызстанцев, раскрыли в РФ
В России предлагают ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу
Правительству России предложили брать налог с трудовых мигрантов на образование
Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве
В России общепит, гостиничный бизнес и торговля нуждаются в трудовых мигрантах
В РФ предлагают выдавать гражданство мигрантам после уплаты миллионных налогов
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
16:14
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и ...
16:02
Пять способов оплатить налог на недвижимость назвала ГНС Кыргызстана
15:59
Укрепление кыргызско-таджикской границы: какие работы выполнены на данный момент
15:55
Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым в Джалал-Абаде
15:51
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России