В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев провел встречу с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, главная тема встречи — пребывание граждан КР в РФ, в частности, вопросы, связанные с трудовой миграцией и легализацией статуса.

Особое внимание стороны уделили предвыездной подготовке трудовых мигрантов. Кыргызстан предложил организовать ключевые процедуры — фотографирование, дактилоскопию и медицинское освидетельствование — на территории республики до отъезда граждан в Россию.

Обсуждалась реализация механизма легализации миграционного статуса граждан КР, включенных в Реестр контролируемых лиц Российской Федерации.

Кыргызская сторона предложила открыть дополнительные окна приема документов в миграционных центрах и территориальных подразделениях МВД РФ. Это крайне важно, учитывая значительный рост количества обращений и образовавшиеся очереди.

Подчеркнута необходимость установления прямого служебного взаимодействия между консульскими должностными лицами КР и руководством российских подразделений для оперативного решения возникающих на местах вопросов.

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Обсуждены вопросы миграционного учета по месту фактического проживания граждан, а также обязательного тестирования на уровень владения русским языком детей граждан Кыргызстана при поступлении в школы. Предложено рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в КР.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу и дальнейшей координации усилий, направленных на облегчение пребывания граждан Кыргызстана в России.