Как идет подготовка к отопительному сезону, проверил мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал котельные МП «Бишкектеплоэнерго» и оценил их техническое состояние и готовность к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В котельной, расположенной в 10-м микрорайоне, проводится капитальный ремонт, установлены два новых котлоагрегата мощностью 3 и 4 мегаватт.

В котельной «Джал-29» также идет капитальный ремонт. В настоящее время на объекте ведутся работы по установке двух газовых котлов мощностью 5 мегаватт каждый.

Кроме того, проинспектирована реконструкция котельной «Бишкексельмаш», где проводятся работы по изготовлению водонагревательных котлов.

В текущем году планируется установить шесть водонагревательных котлов собственного производства тепловой мощностью по 12 мегаватт каждый.

Установка новых котлоагрегатов обеспечит более стабильную подачу горячей воды жителям прилегающих районов.

Айбек Джунушалиев поручил директору департамента топливно-энергетического комплекса рассмотреть возможность организации обмена опытом между сотрудниками муниципальных предприятий «Бишкек ТЭЦ», «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго» для эффективной работы.

Он предупредил сотрудников о соблюдении законодательства в сфере противодействия коррупции и принципов прозрачности в работе, а также поставил задачу обеспечить качественную подготовку к осенне-зимнему периоду и стабильное функционирование объектов теплоснабжения в целях обеспечения комфорта и безопасности горожан.