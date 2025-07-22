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Власть

Дональд Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО — Белый дом

В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО.

В феврале американский президент распорядился пересмотреть участие страны в ЮНЕСКО и оценить, как организация поощряет интересы Соединенных Штатов и поддерживает ли она их, в частности, проанализировать антисемитские проявления и антиизраильские настроения в ЮНЕСКО.

После 90-дневного обзора деятельности организации администрация Белого дома выразила несогласие с политикой «в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также с ее пропалестинской и прокитайской предвзятостью», сообщает The New York Post.

«Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре», — заявила изданию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Цель организации — содействие миру через развитие международного сотрудничества в сферах культуры, науки, образования и информационных технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337106/
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