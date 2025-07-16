Депутат Госдумы предлагает вакцинировать всех мигрантов от менингококка

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий призвал в обязательном порядке вакцинировать от менингококка всех въезжающих в страну мигрантов, передает РИА Новости.

Он сказал, что направит обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением проводить для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции, уточнив, что это должно быть реализовано за счет иностранных граждан.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что доля взрослых среди умерших от менингококковой инфекции за последние три года значительно возросла, летальность составляет около 16 процентов.

По его словам, в 2024 году было зарегистрировано чуть больше 600 случаев заболевания менингококковой инфекцией, а за пять месяцев 2025 года — свыше 1 тысячи 200 случаев, в основном — за счет взрослого населения.

«Сегодня в России распространяется опасная менингококковая инфекция — смертельная болезнь, которая может закончиться инвалидностью или летальным исходом. Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции...Мы направим обращение в... Роспотребнадзор с предложением проводить обязательную вакцинацию всех мигрантов еще на границе, причем за их счет», — сказал Слуцкий.