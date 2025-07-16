Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО не переносили на сентябрь, их введение с 1 июля железобетонно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления страховых выплат и возмещений ОАО «Государственная страховая организация» Азатбек Осмоналиев.

По его словам, штрафные санкции могут предъявляться со стороны ГУОБДД.

«Как они будут это осуществлять, я сказать не могу, но закон есть закон. Часть граждан, понимая преимущества ОСАГО, оформляли договоры и в мае, и в январе, и даже в прошлом году. И они в выигрыше — некоторые попали в ситуации, где сработал полис ОСАГО. Госстрах выполняет все свои обязательства по возмещению страховых случаев», — сказал Азатбек Осмоналиев.

Он привел в пример случай, когда человек приобрел полис примерно за 2 тысячи сомов, а позже нанес технический ущерб третьим лицам в размере более 350-400 тысяч сомов. При страховых случаях компенсация ущерба третьим лицам может достигать до 450 тысяч сомов, из которых полис покрывает до 150 тысяч на одного пострадавшего.

Азатбек Осмоналиев подчеркнул, что полис ОСАГО помогает решать социальные вопросы в стране.

Напомним, штрафы за отсутствие страхового полиса ОСАГО действуют: