Госдума хочет ввести штрафы за поиск «запрещенных» материалов в Сети и рекламу VPN.

Законопроект об осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности внесли в Госдуму еще 30 октября 2024 года. В январе этого года он был принят в первом чтении, но перед рассмотрением во втором в нем появились поправки. Часть из них никак не касаются экспедиторской деятельности, они вводят репрессивные меры в отношении россиян. Поправки уже одобрены профильным комитетом по госстроительству. Депутаты хотят ввести административное наказание за «поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Предлагаемый штраф — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом в России никогда ранее не наказывали за просмотр контента в интернете.

Предполагается, что силовики при изъятии телефона или компьютера будут смотреть историю браузера на предмет запрещенного контента — это могут быть книги, ролики, песни или VPN. Распространение рекламы «программных средств» для просмотра запрещенного контента будет наказываться штрафом в размере от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 100 тысяч рублей.

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что без средств защиты трафика (их также запрещают использовать новые поправки), операторы связи видят, какое приложение запускает пользователь, на какие сайты он заходит.

Законопроект предполагает создание новой статьи административного кодекса под номером 13.53. Причем в ее названии заложено, что получение доступа «к заведомо экстремистским материалам» может осуществляться, в том числе, «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под последнее определение, в частности, попадают сервисы VPN.