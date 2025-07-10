В Жогорку Кенеше показали, как ремонтируют большой зал заседаний

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с ходом ремонтных работ в здании парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

На сегодня продолжается полное обновление зала заседаний ЖК. В рамках соглашения, достигнутого в 2023 году с Республикой Корея по укреплению технической базы парламента, зал оснащается современным оборудованием последнего поколения, а также ведутся работы по цифровизации законодательной деятельности.

Особое внимание, по словам спикера, должно быть уделено качеству выполняемых работ.

«Жогорку Кенеш — одна из ключевых ветвей власти в нашей стране. В условиях проводимых реформ парламент также должен функционировать в новых форматах и условиях. Вся деятельность депутатов должна быть цифровизирована и обеспечена современными техническими средствами», — сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу также ознакомился с реконструкцией телерадиостудии парламента и поручил ускорить работу.

Отметим, здание Жогорку Кенеша, расположенное в центре столицы, введено в эксплуатацию в 1984 году. Общая площадь составляет 4,5 гектара. Последний раз капитальный ремонт зала заседаний проводился в 2010 году.