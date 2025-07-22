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Происшествия

В Якутии вахтовики упали с 25-метрового обрыва: есть погибшие кыргызстанцы

Тринадцать человек погибли после того, как грузовая машина, в которой находились вахтовики, рухнула с обрыва в Якутии. Рабочие выехали со смены на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе. Водитель не справился с управлением и машина упала в 30-метровую пропасть.

По данным МЧС РФ, 12 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. 20 пострадавших доставлены в медучреждение, им оказывают помощь.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей.

Министерство иностранных дел Кыргыстана сообщило, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) произошло ДТП — автобус с работниками шахты «Восточная Денисовская» сорвался в обрыв.

Среди погибших — трое граждан Кыргызстана:

М.У.М., 1981 года рождения;
К.у.К., 1991 года рождения;
Э.А., 2000 года рождения.

Канцелярия Посольства КР в Якутске оказывает помощь семьям погибших, в том числе в организации транспортировки тел на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337069/
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