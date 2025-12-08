Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах

Жительницу Владивостока привлекли к ответственности за негативное высказывание в соцсетях о трудовых мигрантах. Об этом сообщает агентство VladNews со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Уточняется, что гражданке назначили штраф в размере 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти.

Поводом стали ее комментарии в Telegram-каналах. Суд согласился с выводами лингвистической экспертизы о наличии признаков вражды к группе «Мигранты из Средней Азии».

Ленинский районный суд Владивостока признал женщину виновной по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Как позже объяснила сама горожанка, она написала комментарий «под влиянием эмоций» после новостей о преступлениях, совершенных мигрантами на территории Приморья.