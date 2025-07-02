Садыр Жапаров: Между Кыргызстаном и Россией нет разногласий и противоречий

Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, в рамках рабочего визита в Москву провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах, и выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Владимир Путин отметил положительную динамику в экономическом сотрудничестве, подчеркнув стабильный рост товарооборота между двумя странами, включая его значительное увеличение в первые месяцы текущего года.

Он также отметил активную деятельность российских предприятий в Кыргызстане и подтвердил статус России как одного из ведущих торгово-экономических партнеров страны. Высоко оценил эффективность работы Российско-Кыргызского фонда развития, при содействии которого реализован ряд значимых проектов, способствующих экономическому росту КР.

Он также подчеркнул важность гуманитарного взаимодействия, в частности в сфере образования. В настоящее время в 43 школах Кыргызстана работают 200 российских преподавателей. Реализуются планы по увеличению количества школ с обучением на русском языке.

Владимир Путин выразил благодарность кыргызской стороне за предоставление русскому языку особого статуса, отметив, что это способствует углублению сотрудничества как в гуманитарной, так и в экономической сферах.

В завершение он поблагодарил лидера Кыргызстана за конструктивный диалог и заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил уверенность, что эта встреча позволила обсудить вопросы стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств.

Глава государства отметил, что между странами имеется полное взаимопонимание и доверие. Нет политических разногласий и противоречий.

Он также акцентировал внимание на большом потенциале для расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

По итогам переговоров лидеры двух стран подтвердили намерение и впредь укреплять многоплановое взаимодействие по всем ключевым направлениям.