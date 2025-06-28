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Власть
Сюжет: Семейное насилие

МВД провело профилактику домашнего насилия среди сотрудников Минкультуры

Служба общественной безопасности МВД в рамках двухмесячника по профилактике семейного насилия провела разъяснительную работу среди сотрудников государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сотрудники милиции представили работникам Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики презентации, в которых изложена информация об ответственности за совершение домашнего насилия согласно законодательству Кыргызской Республики.

Особое внимание уделено защите прав детей. Представители Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения мэрии Бишкека, рассказали о последствиях жестокого обращения с несовершеннолетними, продемонстрировали видеоролики и распространили информационные буклеты.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Мероприятие вызвало активное обсуждение, подчеркнув актуальность этой социальной проблемы.

Мероприятие проводится по поручению администрации президента в рамках двухмесячника, направленного на повышение информированности госслужащих о профилактике и ответственности за домашнее насилие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334579/
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