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Власть

Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

Верховный суд США временно разрешил администрации президента депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, сообщает Washington Post.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Таким образом, это решение заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из Массачусетса, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки.

Апелляция поступила после того, как группа мигрантов, находящихся под угрозой отправки в третьи государства, подала иск, заявив, что им не дают достаточно времени или информации для подачи заявлений на основании страха преследования.

Федеральный судья Брайан Мерфи прежде запретил подобные депортации. Но, по его словам, администрация нарушила этот запрет, проведя депортационный рейс в Южный Судан. В результате некоторые мигранты помещены в изолятор на военно-морской базе Соединенных Штатов в Джибути, где, по словам их защитников, они столкнулись с угрозами для жизни.

В официальном заявлении Белого дома и Министерства внутренней безопасности после решения Верховного суда говорится о победе администрации Дональда Трампа.

Ранее также сообщалось, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу лишить 500 тысяч мигрантов легального статуса.

Напомним, администрация американского президента планирует в ближайший год депортировать из Штатов 1 миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 государствами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333983/
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