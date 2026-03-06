16:29
Власть

Кабмин прекратил участие КР в соглашении СНГ по обмену данными погранвойск

Кабинет министров Кыргызстана утвердил протокол о прекращении применения соглашения СНГ, касающегося финансирования системы межгосударственного обмена информацией между пограничными войсками. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Речь о протоколе, подписанном 21 ноября 2014 года в Ашхабаде. Он предусматривает прекращение применения соглашения о порядке финансирования работ по созданию межгосударственной системы обмена информацией между пограничными войсками стран СНГ. Соглашение заключили 9 октября 1997-го.

Документ принят для выполнения внутренних государственных процедур, предусмотренных Законом «О международных договорах».

Министерству иностранных дел поручили уведомить Исполнительный комитет СНГ о том, что КР завершила все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления протокола в силу.

Постановление начнет действовать через семь дней.
