Происшествия

Пограничники в Баткене пресекли незаконный вывоз 10 телят за границу

Военнослужащие Баткенского пограничного отряда предотвратили попытку незаконного перемещения крупного рогатого скота через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

По ее данным, в селе Ак-Татыр Баткенского района пограничники задержали гражданина Кыргызстана 1988 года рождения. В его автомобиле Mercedes-Benz Sprinter находились 10 телят. Мужчина планировал перегнать животных на территорию соседнего государства в обход официальных пунктов пропуска.

Пограничники доставили задержанного и скот в подразделение ГПС. Сотрудники ведомства проводят разбирательство и оформляют необходимые документы.

Государственная пограничная служба напоминает: за нарушение режима границы и незаконное перемещение товаров или животных законодательство предусматривает строгую ответственность.

Кроме того, в Кыргызстане действует запрет на вывоз скота. Его ввели для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке республики. 
