16:47
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

На «Ата-Бейит» прошел митинг-реквием в память о погибших пограничниках

На территории комплекса «Ата-Бейит» состоялся митинг-реквием, посвященный памяти военнослужащих-пограничников, погибших при исполнении служебно-боевых задач по охране государственной границы Кыргызской Республики. Об этом сообщает Пограничная служба.

В мероприятии приняли участие председатель ГПС, ветераны пограничных органов, офицеры и личный состав подразделений.

Церемония началась с возложения венков к местам упокоения павших защитников государственных рубежей. В память о военнослужащих была совершена молитва, после чего участники почтили их минутой молчания.

В Пограничной службе подчеркнули, что подвиг сотрудников, «до конца исполнивших воинский долг на линии государственной границы, навсегда вписан в историю Кыргызстана и служит примером верности присяге, мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363177/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Подарки на 23 февраля. Спойлер: носки в лидерах
Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана
Пограничную службу вывели из состава ГКНБ
В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба
Будни пограничников: служба на границе при −50 градусах
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы
Кыргызстанского рэпера Bakr не пустили в Россию
Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года
На кыргызско-китайской границе временно изменят режим работы пунктов пропуска
ГКНБ: Задержаны пограничник и иностранец за незаконное пересечение границы
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
С&nbsp;праздником 23&nbsp;Февраля! Дарим минус 23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 Февраля! Дарим минус 23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
23 февраля, понедельник
16:37
С праздником 23 Февраля! Дарим минус 23 процента на аксессуары в O!Store С праздником 23 Февраля! Дарим минус 23 процента на акс...
16:16
Зашел с ножом и отобрал у подростка 350 сомов. В Бишкеке задержан налетчик
16:13
На «Ата-Бейит» прошел митинг-реквием в память о погибших пограничниках
16:02
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
15:57
В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах