На «Ата-Бейит» прошел митинг-реквием в память о погибших пограничниках

На территории комплекса «Ата-Бейит» состоялся митинг-реквием, посвященный памяти военнослужащих-пограничников, погибших при исполнении служебно-боевых задач по охране государственной границы Кыргызской Республики. Об этом сообщает Пограничная служба.

В мероприятии приняли участие председатель ГПС, ветераны пограничных органов, офицеры и личный состав подразделений.

Церемония началась с возложения венков к местам упокоения павших защитников государственных рубежей. В память о военнослужащих была совершена молитва, после чего участники почтили их минутой молчания.

В Пограничной службе подчеркнули, что подвиг сотрудников, «до конца исполнивших воинский долг на линии государственной границы, навсегда вписан в историю Кыргызстана и служит примером верности присяге, мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству».