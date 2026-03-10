Службу пограничников на высокогорье и Баткене будут учитывать месяц за два

Президент Садыр Жапаров подписал указ по вопросам Государственной пограничной службы. Документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере охраны госграницы и системы управления в этой области.
Согласно указу, утверждены положение о Государственной пограничной службе и схема ее управления.
Также документом определены особенности учета службы для военнослужащих при назначении пенсий и расчете надбавок за выслугу лет. В частности, один месяц службы будет засчитываться как полтора месяца.
Для военнослужащих, проходящих службу на высоте свыше 1,8 тысячи метров над уровнем моря, а также в подразделениях, постоянно расположенных в Баткенской области, один месяц службы будет учитываться как два месяца.
Кроме того, порядок применения оперативно-тактических и стратегических беспилотных летательных аппаратов в Пограничной службе будет определяться отдельным решением президента.
Указом также закреплено, что Государственная пограничная служба является правопреемником Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности.
Пограничной службе и ГКНБ поручено в течение двух месяцев провести передачу штатных единиц, документов, зданий, сооружений, материально-технических средств и другого имущества.
Кабинету министров поручено решить организационные и финансовые вопросы, связанные с реализацией указа, и привести свои решения в соответствие с документом.
Указ вступил в силу 10 февраля 2026 года.