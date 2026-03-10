Службу пограничников на высокогорье и Баткене будут учитывать месяц за два

Президент Садыр Жапаров подписал указ по вопросам Государственной пограничной службы. Документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере охраны госграницы и системы управления в этой области.

Согласно указу, утверждены положение о Государственной пограничной службе и схема ее управления.

Также документом определены особенности учета службы для военнослужащих при назначении пенсий и расчете надбавок за выслугу лет. В частности, один месяц службы будет засчитываться как полтора месяца.

Для военнослужащих, проходящих службу на высоте свыше 1,8 тысячи метров над уровнем моря, а также в подразделениях, постоянно расположенных в Баткенской области, один месяц службы будет учитываться как два месяца.

Кроме того, порядок применения оперативно-тактических и стратегических беспилотных летательных аппаратов в Пограничной службе будет определяться отдельным решением президента.

Указом также закреплено, что Государственная пограничная служба является правопреемником Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности.

Пограничной службе и ГКНБ поручено в течение двух месяцев провести передачу штатных единиц, документов, зданий, сооружений, материально-технических средств и другого имущества.

Кабинету министров поручено решить организационные и финансовые вопросы, связанные с реализацией указа, и привести свои решения в соответствие с документом.

Указ вступил в силу 10 февраля 2026 года.