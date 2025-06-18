Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса в третьем чтении

Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса, введение его в действие и внесение изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием этого документа в третьем чтении.

По данным Минцифры, основной целью проекта кодекса является создание благоприятных правовых условий для защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, развития цифровой экономики Кыргызской Республики, а также повышение инвестиционной привлекательности страны.

Инициаторы отмечали, что проблемными аспектами остаются вопросы устаревшего или устаревающего понятийного аппарата, отсутствие систематизации общественных отношений в цифровой среде, и иные вопросы касающиеся различных сфер цифровой среды, которые прямо влияют на все сферы жизни в Кыргызской Республики и существенно тормозят процессы цифровизации и внедрения инновационных подходов в экономике, социальной среде и правоохранительной деятельности, ввиду отсутствия необходимых цифровых инструментариев, а также определения границ цифровой среды.

«Все это является не только замедляющим фактором экономического развития, также это влияет на развитие общества, форм взаимодействия, свободный доступ к информации, а также открытости всех управленческих процессов, не говоря уже о том, что нарушение прав человека, а также киберпреступность становятся обыденной частью нашего общества. Поэтому необходимо иметь современное, структурно целостное и кодифицированное законодательство, чтобы иметь инструменты для максимально эффективного реагирования на любые имеющиеся вызовы во всех областях жизни», — отмечали авторы законопроекта.

Отметим, по словам главы Минцифры Азамата Жамангулова, на разработку Кодекса потрачено $2,7 миллиона. Сумму ведомство получило от Всемирного банка в рамках проекта Digital CASA.

Одобренный проект Цифрового кодекса направлен на подписание президенту.