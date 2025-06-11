Конфликт усугубляет различия между Россией и Украиной, Москва хочет его закончить. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal помощник президента РФ и главный переговорщик с Киевом Владимир Мединский.

Фото из архива. Владимир Мединский

По его словам, конфликт с Украиной представляет собой братоубийственную войну между двумя государствами с общими языком и культурой, которые представляют один народ и которым суждено быть близкими союзниками.

При этом, как отмечают российские СМИ, прямых цитат Владимира Мединского по этому поводу не приводится.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия [между двумя странами], и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», — сказал помощник главы РФ.

Он добавил, что Москва хочет мира, но будет вынуждена действовать, если Киев будет отстаивать национальные интересы других государств.

«Мы хотим мира... Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — сказал Владимир Мединский и повторил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится с российским меморандумом о мире.

Напомним, 2 июня в Стамбуле (Турция) завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продлился 1 час, после чего представители Киева сразу прокомментировали встречу. Позже свой комментирий дали в делегации РФ.

Россия передала Украине меморандум со своими условиями мирного урегулирования. Документ состоит из двух частей — как достичь долгосрочного мира и какие необходимы шаги для полноценного прекращения огня. Он содержит требования, которые РФ ранее неоднократно озвучивала публично. Например, об отказе Киева вступать в военные союзы и коалиции (НАТО и Евросоюз), установление предельной численности украинской армии, безъядерный статус Киева.