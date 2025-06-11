13:07
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Братоубийственную войну Москва хочет закончить как можно быстрее — Мединский

Конфликт усугубляет различия между Россией и Украиной, Москва хочет его закончить. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal помощник президента РФ и главный переговорщик с Киевом Владимир Мединский.

из архива
Фото из архива. Владимир Мединский

По его словам, конфликт с Украиной представляет собой братоубийственную войну между двумя государствами с общими языком и культурой, которые представляют один народ и которым суждено быть близкими союзниками.

При этом, как отмечают российские СМИ, прямых цитат Владимира Мединского по этому поводу не приводится.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия [между двумя странами], и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», — сказал помощник главы РФ.

Он добавил, что Москва хочет мира, но будет вынуждена действовать, если Киев будет отстаивать национальные интересы других государств.

«Мы хотим мира... Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — сказал Владимир Мединский и повторил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится с российским меморандумом о мире.

Напомним, 2 июня в Стамбуле (Турция) завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продлился 1 час, после чего представители Киева сразу прокомментировали встречу. Позже свой комментирий дали в делегации РФ. 

Россия передала Украине меморандум со своими условиями мирного урегулирования. Документ состоит из двух частей — как достичь долгосрочного мира и какие необходимы шаги для полноценного прекращения огня. Он содержит требования, которые РФ ранее неоднократно озвучивала публично. Например, об отказе Киева вступать в военные союзы и коалиции (НАТО и Евросоюз), установление предельной численности украинской армии, безъядерный статус Киева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332302/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Новый президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз
Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Атака дронов на авиабазы РФ. Предполагаемый организатор находится в Казахстане
Трамп и Путин переговорили по телефону: комментарий помощника президента России
Обрушение мостов в России. Владимир Путин впервые прокомментировал подрывы
Удары Украины по российским авиабазам: Трамп поговорил по телефону с Путиным
Второй раунд переговоров Киева и Москвы: позиция российской делегации
В Турции сегодня пройдет второй раунд переговоров РФ и Украины: что известно
​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины
Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России
Популярные новости
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Бизнес
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi&nbsp;&mdash; отличное КОМБО Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Услуги Госстраховой организации в&nbsp;MegaPay: больше возможностей и&nbsp;комфорта Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
11 июня, среда
13:04
Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтматову в «Рух Ордо» Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтмато...
13:00
В Бишкеке будет облачно. Прогноз погоды на 12-15 июня
12:41
Братоубийственную войну Москва хочет закончить как можно быстрее — Мединский
12:30
Во Франции детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями — Эммануэль Макрон
12:19
В США каждому новорожденному будут открывать счет на $1 тысячу