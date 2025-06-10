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Власть

В МИД России анонсировали новый раунд переговоров с США

Третий раунд двусторонних российско-американских консультаций по раздражителям скоро состоится, но говорить о конкретной дате пока еще рано. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на новой встрече Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения.

«Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения», — сказал он.

Также Россия будет добиваться ответа на предложение по возвращению конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США.

Напомним, ранее после долгого и полного отсутствия прямых контактов Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля. Кроме этого, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332198/
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