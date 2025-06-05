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Власть

В Госдуме предложили ограничить декретные выплаты мигрантам

В Госдуме предложили ограничить декретные выплаты мигрантам. Предлагается учитывать трудовой стаж при оформлении таких выплат, сообщают российские СМИ.

Уточняется, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с предложением ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. Письма адресованы вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.

«Для лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также для граждан стран — участниц Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая», — говорится в письме.

Кроме того, инициатор предложил предоставлять иностранцам право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 года, если есть минимальный страховой стаж от одного года.

Ярослав Нилов заявил, что сейчас вышеупомянутые категории иностранцев подлежат обязательному социальному страхованию на аналогичных для граждан России условиях. Он уточнил, что изменения не должны коснуться граждан Беларуси.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут законопроект о депортации мигрантов за незаконное проживание в нежилых помещениях, в том числе в подвалах.

Ссылка: https://24.kg/vlast/331710/
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