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Власть

Сегодня Международный день защиты детей: поздравление президента

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей, который отмечается сегодня.

«Уважаемые соотечественники! Дорогие дети и уважаемые родители! От всей души поздравляю всех с первым днем лета — Международным днем защиты детей! Этот день напоминает нам о нашей ответственности по защите детей, проживающих беззаботное и счастливое детство! Издревле наши предки говорили: «Ребенок — это счастье, ребенок — это богатство» и считали ребенка благословением, достатком и надеждой, осознавая важность ребенка в семье, лелея и окружая его любовью.

Сегодня каждый младенец, каждый ребенок, каждый подросток в нашей стране должен быть окружен любовью, заботой и вниманием. Ведь любовь и забота особенно важны для детей в детстве!

Безусловно, в нашей стране предпринимаются все усилия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, рос в здоровой и благополучной среде.

В последние годы был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на предотвращение насилия в отношении детей, расширение доступности образования и здравоохранения, а также развитие системы поддержки детей.

Приоритетами текущей государственной политики являются усиление межведомственной координации, цифровизация системы регистрации уязвимых детей, а также распространение профилактических программ, ориентированных на семью и общество», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в регионах увеличивается количество детских садов, школ, центров развития, способствующих развитию детей, и систематически оказывается инфраструктурная поддержка.

Потому что мы рассматриваем право каждого ребенка на образование, получение медицинских услуг и безопасную жизнь как основной приоритет. Такие действия являются инвестицией в будущее нашего государства.

«В этот праздничный день, поздравляя родителей, хотел бы обратиться и к ним. Наша главная с вами обязанность — быть примером для наших детей, дарить им свою любовь, поддерживать их в достижении поставленных целей и защищать от различных трудностей.

Важно отметить, что даже самый заботливый родитель не может один создать надлежащие условия для развития ребенка. Здесь крайне необходимо тесное сотрудничество семьи и общества, семьи и государства.

Если семья дарит ребенку родительскую любовь и дает достойное воспитание, то государство обеспечивает соответствующие условия для защиты детей, создает безопасную и благоприятную среду для их полноценного роста и развития, раскрытия их талантов.

Дорогие дети — вы надежда, светлое будущее нашего государства! Пусть ваше яркое детство пройдет в любви к учебе и уважении к другим. Растите воспитанными, образованными и служите на благо своего народа! Пусть небо над вами всегда будет ясным!», — отмечено в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331133/
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