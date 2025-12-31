Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым, 2026 годом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Кыргызской Республики — мира, стабильности и дальнейшего устойчивого прогресса!

Отрадно, что в 2025-м отношения дружбы и многопланового сотрудничества наших стран сохранили высокую динамику и ознаменованы новыми совместными шагами по их поступательному развитию на благо наших народов.

Уверен, что и в наступающем, 2026 году мы наполним плодотворное взаимодействие наших государств новым практическим содержанием.

Буду рад продолжению доверительного межгосударственного диалога в русле коренных интересов двух стран», — говорится в поздравительной телеграмме.