11:53
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Власть

Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым, 2026 годом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Кыргызской Республики — мира, стабильности и дальнейшего устойчивого прогресса!

Отрадно, что в 2025-м отношения дружбы и многопланового сотрудничества наших стран сохранили высокую динамику и ознаменованы новыми совместными шагами по их поступательному развитию на благо наших народов.

Уверен, что и в наступающем, 2026 году мы наполним плодотворное взаимодействие наших государств новым практическим содержанием.

Буду рад продолжению доверительного межгосударственного диалога в русле коренных интересов двух стран», — говорится в поздравительной телеграмме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356800/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с наступающим Новым годом
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Садыр Жапаров проведет новогодние каникулы в Кыргызстане
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Бишкекчан приглашают встретить Новый год со звездами эстрады
Каждому городу — свой стиль. Новогодние елки Кыргызстана в деталях
С высоты птичьего полета. Патрульная служба сняла новогодний ролик
Центр экстренной медицины Бишкека усилит работу в новогодние праздники
Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Бизнес
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
31 декабря, среда
11:48
Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетерб...
11:44
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
11:36
Ограничений движения на перевалах и дорогах Кыргызстана нет
11:30
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
11:29
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом