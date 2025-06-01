15:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Адылбек Касымалиев посетил новый Sky Park Baytik и поздравил детей

Глава кабмина Адылбек Касымалиев открыл в Бишкеке новый парк развлечений Sky Park Baytik. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

Он поздравил детей с праздником, пожелав им счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе.

«День защиты детей — это не просто дата. Каждый ребенок — наша радость, наша надежда, наше будущее. Мы обязаны обеспечить им счастливое детство, светлое небо над головой и достойные условия для роста и развития. В детских улыбках — мир и согласие на земле. Мы сделаем все, чтобы подарить детям счастливое детство, качественное образование и правильное воспитание», — сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что по поручению руководства страны по всей стране ведется строительство парков и общественных пространств.

«Сегодня мы открываем Sky Park Baytik в одном из самых красивых мест столицы — в парке Байтик. В южной части города строится много многоэтажных домов, и этот парк здесь был действительно необходим... Это не просто парк, это важный социальный проект, который станет комфортным пространством для отдыха горожан», — добавил он.

В проект вложено около 1 миллиарда сомов частных инвестиций, создано 200 рабочих мест. Территория парка составляет 4,5 гектара. Здесь установлены 17 аттракционов для детей и взрослых, детский аквапарк, зона для малышей, батутная площадка, VR-зона (виртуальная реальность). Парк предлагает удобную систему входов, зоны отдыха, санитарные точки и фудкорты. На территории также будут построены амфитеатр, музеи, выставочные залы, сцены под открытым небом для проведения фестивалей и концертов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331138/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня Международный день защиты детей: поздравление президента
День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня
День защиты детей. В Бишкеке малышам раздали мороженое и сводили в цирк
Бишкек готовится к празднованию Дня защиты детей
Арендаторам парка «Жениш» в Джалал-Абаде разрешили работать до 10 июня
В Анталье состоялось открытие парка «Манас», посвященного кыргызской культуре
Новый парк развлечений в Бишкеке. Что там успели построить
Садыр Жапаров посетил Парк дружбы регионов Кыргызстана и России в Джалал-Абаде
В природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр
Кабмин передал частнику земли парка «Ала-Арча» для создания центра исследований
Популярные новости
Об&nbsp;увеличении угроз в&nbsp;Центральной Азии заявил глава Минобороны России Об увеличении угроз в Центральной Азии заявил глава Минобороны России
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников &laquo;Клоопа&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Надира Нарматова пожаловалась, что депутатов не&nbsp;пускают на&nbsp;проверку объектов Надира Нарматова пожаловалась, что депутатов не пускают на проверку объектов
Трамп&nbsp;&mdash; Путин&nbsp;&mdash; я. Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу Трамп — Путин — я. Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
1 июня, воскресенье
15:26
Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким...
15:00
Туманный Алай и озеро Боролу. Фото и видео читателей 24.kg
14:39
Адылбек Касымалиев посетил новый Sky Park Baytik и поздравил детей
14:07
Скончалась кыргызстанская художница Динара Чочунбаева
13:30
​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины