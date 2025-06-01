Адылбек Касымалиев посетил новый Sky Park Baytik и поздравил детей

Глава кабмина Адылбек Касымалиев открыл в Бишкеке новый парк развлечений Sky Park Baytik. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

Он поздравил детей с праздником, пожелав им счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе.

«День защиты детей — это не просто дата. Каждый ребенок — наша радость, наша надежда, наше будущее. Мы обязаны обеспечить им счастливое детство, светлое небо над головой и достойные условия для роста и развития. В детских улыбках — мир и согласие на земле. Мы сделаем все, чтобы подарить детям счастливое детство, качественное образование и правильное воспитание», — сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что по поручению руководства страны по всей стране ведется строительство парков и общественных пространств.

«Сегодня мы открываем Sky Park Baytik в одном из самых красивых мест столицы — в парке Байтик. В южной части города строится много многоэтажных домов, и этот парк здесь был действительно необходим... Это не просто парк, это важный социальный проект, который станет комфортным пространством для отдыха горожан», — добавил он.

В проект вложено около 1 миллиарда сомов частных инвестиций, создано 200 рабочих мест. Территория парка составляет 4,5 гектара. Здесь установлены 17 аттракционов для детей и взрослых, детский аквапарк, зона для малышей, батутная площадка, VR-зона (виртуальная реальность). Парк предлагает удобную систему входов, зоны отдыха, санитарные точки и фудкорты. На территории также будут построены амфитеатр, музеи, выставочные залы, сцены под открытым небом для проведения фестивалей и концертов.