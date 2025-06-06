В Кыргызстане отмечают Курман айт: поздравление президента

Президент Садыр Жапаров сегодня поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«Уважаемые соотечественники! Дорогие мусульмане! От всего сердца поздравляю с праздником Курман айт всех соотечественников — мусульман, находящихся за пределами страны, а также всех иностранных граждан — мусульман, приехавших в нашу республику обучаться или работать!

Этот праздник — один из священных праздников мусульман, несущий в себе ценности милосердия, сострадания и щедрости.

Курман айт и его традиции издавна играют важную роль в жизни кыргызского народа, укрепляя единство общества, взаимное уважение, сплоченность и принося благословение. Их значимость и впредь будет сохранена. И сегодня праздник призывает каждого из нас к очищению души, добросердечию и благотворительности. Мы всегда с радостью встречаем этот светлый праздник», — говорится в поздравлении.

По словам главы государства, в последние годы в нашей стране проводится значительная работа по развитию и распространению национальных и духовных ценностей, обеспечению свободы вероисповедания.

«Мы придаем особое значение реализации надежд и стремлений нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, сохранению культуры каждой этнической группы и достижению высоких целей каждого кыргызского гражданина, считающего Кыргызстан своим отечеством. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить КР в государство мира и благополучия, где всегда будут царить дружба и единство, независимо от этнической принадлежности, языка или вероисповедания граждан.

Сегодня благодаря созданным для мусульманской общины нашей страны условиям более 6 тысяч наших соотечественников совершают паломничество в далекие места, исполняя священный долг хаджа. Пусть всевышний примет мольбы и благие намерения наших граждан, совершающих хадж, за процветание родины и благополучие народа!

Уважаемые соотечественники! Пусть в день Курман айта принесенное вами жертвоприношение и все молитвы будут услышаны и приняты всевышним!

Пусть в каждом сердце живет вера, а в каждом доме будет достаток!

Пусть всевышний оградит нас от невзгод и наша республика движется по пути дальнейшего развития!

С праздником Курман айт!» — подчеркивается в тексте.